هازال كايا تنشر الصور الأولى لمولودها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» محبيها، ونشرت أول صورة لمولوها الأول «علي فكرت»، ظهرت فيها الفنانة الشابة تحمله بعد الولادة بين أحضانها، ويقف خلفها، زوجها الفنان والمخرج علي التاي.

هازال ظهرت في صورة أخرى تحمل مولودها بين كفيها، وتقبله بشكل شديد العاطفة، وهي اللقطة التي اذابت قلوب ان الفنانة الشابة، وكان لافتاً حرص كايا على اخفاء ملامح وجه مولودها.

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وفي تعليق على الصور، أعربت هازال عن شدة سعادتها بتجربة الأمومة التي تختبرها للمرة الأولى، مؤكدة أنها تمر بشعور لا يمكن أن يُوصف، كما حرصت على شكر كل من ّ هنأها بولادتها، وتقدمت بالشكر لطبيبها الخاص والفريق الذي ساعدها طوال فترة الحمل والولادة،.

يُذكر أن هازال التي تصغر زوجها بـ14 عاماً، احتفلت بزفافها إلى علي التاي في حفل ضخم بحضور نخبة من ألمع نجوم الدراما التركية فبراير الماضي.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حكايتنا» بموسميه آخر ما عُرض لهازال كايا على الشاشة، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.