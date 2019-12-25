باريش أردوتش وحبيبته يخطفان الأنظار من نجل عمه ليلة زفافه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لبى النجم التركي باريش أردوتش دعوة نجل عمه لحضور حفل زفافه، وحرص على مرافقة حبيبته، الفنانة وكاتبة السيناريو جوبسي أوزاي للحفل.

باريش وحبيبته سرقا الأنظار بمجرد وصولهما لقاعة الحفل، وخطفا الأضواء من العروسين، حيث حرص معظم أفراد أسرة النجم التركي على التقاط صور تذكارية معه برفقة حبيبته، وقد عكست الصور التي تم تسريبها من حفل الزفاف، حجم الحب الذي غمر الفنان وحبيبته من عائلته.

يُذكر أن باريش كان قد شارك جوبسي في الموسم الأول من فيلم «دليها» عام 2014، وفي كواليس التصوير، نشأت قصة حبهما، وقد تحدث النجم التركي في أحدث حوار صحفي له، عن سر استمرار ارتباطه بجوبسي حتى الآن، بالرغم من وسامته وشهرته ووجود الكثير من المغريات التي قد تؤثر على علاقته بها حوله طوال الوقت، حيث قال: «لا أحد يستطيع القيام بذلك بالاجبار، هذا يتعلق بالشخصية نفسها، أحب الهدوء ولأن هدوءنا في مكانه لذا نحن نمضي سنوات وسنوات».

من ناحية أخرى، كان الموسم الثاني من مسلسل «الغراب» آخر ما عُرض لباريش، حيث شارك في بطولته أمام الفنانة التركية بورجو بيريجيك.