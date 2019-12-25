بيرين سآت وزوجها يتلقيان عرض إعلاني بمبلغ ضخم.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تلقت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» وزوجها النجم كينان دوغلو عرض إعلاني بمبلغ ضخم من إحدى ماركات المجوهرات.
بيرين سبق وشاركت زوجها في إعلان لصالح إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية والمنزلية عام 2015، إلا أن العرض الجديد تبلغ قيمته 5 مليون ليرة تركية، ولكن لم يعلن الزوجان موافقتها أو رفضهما بشكل رسمي حتى الآن.
النجمة التركية وزوجها عادا مؤخراً من أمريكا، حيث قضى الزوجان أسبوعاً في مدينة لوس أنجلوس، أنعش فيه الثنائي حبهما بعدد فترة خلافات كادت أن تودي بعلاقتهما الزوجية، حيث أنها نفس المدينة التي شهدت احتفالهما بزفافهما يوليو 2014.
من ناحية أخرى، تنتظر بيرين سآت عرض أحدث مسلسلاتها «الهدية» يوم 27 ديسمبر المقبل، عبر شبكة Netflix، وهو العمل الذي تشارك بيرين في بطولته أمام محمد جونسور،ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجي، وغيرهم، وتدور أحداثه حول رسامة شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، إلا أن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد اكتشاف أقدم معبد في العالم.
يُذكر أن «الهدية» هو العمل الذي استأنفت به بيرين سآت نشاطها الفني بعد فترة غياب ليست قصيرة بعد مسلسلها الأخير «السلطانة كوسيم» بموسمه الأول.
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