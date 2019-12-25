مادونا في ورطة بسبب ابنها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد انتشار اخبار عن قرب زواج النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، من راقص يصغرها بـ 36 عاما، ووسط حالة الحب والرومانسية التي تعيشها النجمة العالمية بمواعدتها الراقص العالمي أحلي مالك ويليامز، تواجه مادونا خلافًا قانونيًا مع زوجها السابق جاي ريتشي قبل عيد الميلاد.

وكانت شركة المخرج البريطاني جاي ريتشي، قد قدمت طلبًا في قضية طلاقهما، للمطالبة بتطبيق وتنفيذ أحكام المحكمة، ويشير توقيت الطلب، الذي تم تقديمه في 23 ديسمبر، إلى خلاف حول المكان الذي ينبغي أن يقضي فيه بعض أطفال مادونا الستة عيد الميلاد.

ولدى مادونا وريتشي ولدًا وحيدًا يدعى “روكو”، يبلغ من العمر 19 عامًا، وقد خاضا معًا معركة مريرة وقضايا عديدة في المحاكم في لندن ونيويورك بشأن حضانة ابنهما، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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وانتهى الأمر في عام 2016 مع السماح لروكو بالعيش في المملكة المتحدة مع والده.

وخلال زواجها الذي استمر ثماني سنوات، تبنى ريتشي ومادونا ديفيد باندا، يبلغ من العمر 14 عام، من ملاوي.

وكان قد حدث نزاع سابق حول مكان إقامة روكو وقضاء عيد الميلاد في 2015، في ذلك الوقت أمر القاضي الصبي الذي كان في الخامسة عشرة من عمره بالعودة إلى نيويورك ليكون مع والدته، ولكن محامي ريتشي قالوا إنه لا يريد ذلك.

ومن ناحية اخرى، تزوج ريتشي ومادونا في عام 2000 في قلعة سكيبو في اسكتلندا بحفل رفيع المستوى، حضره الكثير من النجوم منبينهم جوينيث بالترو ودوناتيلا فيرساتشي وستيلا مكارتني.