راني موخرجي تعترف: أسيء لزوجي كل يوم

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كانت الفنانة راني موخرجي واحدة من الممثلات القلائل في العقد الماضي والتي لم تتوانى أبدًا عن التحدث عن الأشياء بأسمائها الحقيقية في مقابلاتها غير المقيدة، غير الدبلوماسية في العديد من القضايا كانت دائما موضع إعجاب من الجمهور.

الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، التي عقدت قرانها مع أديتيا شوبرا في أبريل 2014، لديها ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات، أطلقا عليها اسم أديرا.

واعترفت موخرجي في مقابلتها أنها تسيء إلى زوجها، لكن بدافع الحب والعشرة قالت “نعم، أنا أفعل. أنا ألعن زوجي كل يوم؛ أسيء إلى زوجي كل يوم، لكن اللعن يخرج مع الحب”.

تتحدث راني عن كيف تحمي ابنتها “اديرا” من المصورين، قالت راني لمضيفتها الممثلة نيها دوبيا Neha Dhupia في برنامج للدردشة، “أريد أن تنمو اديرا بشكل طبيعي. وإلا، فإنك تحصل على اهتمام غير مرغوب فيه وغير مستحق دون أن تحقق أي شيء في الحياة. أريد أن تعامل اديرا مثل أي طفل آخر في المدرسة. أنا واديتيا لا نريد أن يتم تصويرها باستمرار. “

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وتقول نجمة بوليود: “أنا لا أرسلها إلى باندرا، إنها لا تحب جوهو، إنهم يتجولون فقط في كل مكان على دراجات. فقط لا تعيش في باندرا ولا تنتقل من باندرا إلى أي مكان، ستكون على ما يرام”.

وتضيف: ” دائما أقول لأديرا باستمرار بأنها الأشجع والأقوى، وأنه لا يوجد أحد أقوى منها وأن لديها عضلات أكثر من بابا، وأنا أغرس ذلك في دماغها من الآن فقط لأنني لا أريد أي شخص في هذا العالم ليقول لها من أي وقت مضى أنها ليست قوية، وأنها ليست قوية بما فيه الكفاية”.

وفي حديثها عن زوجها، أكدت أنه خجول أمام الكاميرا ولا يحب التصوير، قالت راني: “ليس الأمر كما لو كان مصابًا بجنون العظمة تجاه الكاميرات. إنه لا يريد أن يتم تصويره فقط. لقد أخبرني بعد زواجنا”.

حظي فيلم راني الأخير - Mardaani 2 - بتقدير واسع النطاق لما أبداه من اهتمام قوي تجاه النساء وحوادث الاغتصاب في البلاد.تم الإشادة بأداء راني، ومن المتوقع أيضًا أن يحصل على بعض الجوائز هذا العام.