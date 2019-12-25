جلسة تصوير مبهرة لنيرمين الفقي بلون الكريسماس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية نيرمين الفقي لجلسة تصوير جديدة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها.

نيرمين نشرت صور من الجلسة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان ذهبي قصير، بينما اختارت لها تسريحة شعر تتناسب معها.

الفنانة المصرية ظهرت في واحدة من الصور وهي تقف بجوار شجرة الكريسماس، وهنأت الجمهور باقتراب العام الجديد، وبعيد الميلاد المجيد.

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جمهور نيرمين أبدى إعجابه الشديد بالصور، وتلقت الفنانة سيل من التعليقات التي تغزلت في طلتها، وكان من بين التعليقات واحد للفنانة رانيا محمود ياسين.

نيرمين شاركت مؤخرا في الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والذي كتبه الفنان عمرو محمود ياسين.

نيرمين كان أحدث أعمالها الدرامية الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، والذي حقق نجاحا كبيرا وشارك به سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل.

الفنانة المصرية حققت نجاحا كبيرا من خلال تقديم شخصية «عبير»، حيث حازت على إعجاب الجمهور من خلال ادائها.