شاهد عفوية نانسي عجرم في احتفالها بالكريسماس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها ومتابعيها بالكريسماس، واختارت أن ترفق تهنئتها بصورة طريفة، ظهرت فيها إلى جانب رجل يتقمص شخصية «بابا نويل».

اللافت أن نانسي ظهرت في الصورة بطلّة عفوية بعيدة عن النجومية، حيث تخلت تماماً عن الماكياج، وبدت بـ«لوك» بسيط، واكتفت بابتسامة قوية أبرزت جمال ملامحها الطبيعي، معلقة عليها: «ميلاد مجيد»، حيث تفاعل فانز ومتابعو الفنانة مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها نانسي بالكريسماس، متمنيين لها ميلاد مجيد وعام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

من ناحية أخرى، تستقبل نانسي عجرم العام الجديد في حفل غنائي تحييه يوم 31 ديسمبر في مدينة أبوظبي، على ممشى الواجهة البحري بجزيرة المارية، في الوقت الذي تواصل فيه التجهيز لألبومها الجديد، كما تستعد لطرح أغنية منفردة جديدة، انتهت من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بطفلتها «ليا» من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011.