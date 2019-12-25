لاميتا فرنجية تحتفل بالكريسماس بين الثلوج مع ابنها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية إلى فرنسا مع زوجها وابنهما الوحيد للاحتفال بالكريسماس، واستقبال العام الجديد هناك.

لاميتا كانت حريصة على مشاركة الفانز بصور من نزهاتها الممتعة، حيث اختارت الفنانة مدينة شاموني في شرق فرنسا، والتي تتمتع بطبيعة ثلجية ساحرة، لقضاء أجازتها هناك، وقد ظهرت الفنانة تطل من شباك داخل منزلها على منظر ثلجي بديع، كشف مدى انسجامها واستمتاعها بأجازتها الميلادية هناك.

وفي لقطات مبهجة من أجواء أجازة لاميتا، ظهرت الفنانة تنرح وتلعب مع ابنها في أحد منتجعات التزحلق على الجليد، كما حرصت على تهنئة متابعيها بالكريسماس في تعليق على صورة عائلية عفوية تجمعها بزوجها وابنهما، كتبت فيه: «ميلاد مجيد للجميع مني ومن عائلتي، أتمنى لكم جميعاً السلام، الحب، وأيام أفضل قادمة».

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ذكر أن لاميتا فرنجية، احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز نوفمبر 2014 بباريس، ورُزق الثنائي بابنهما الأول جاستين أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، بررت لاميتا ابتعادها عن الساحة الفنية برغبتها في البقاء إلى جانب نجلها، مشددة على أن الأمومة أخذت كثيرًا من وقتها، وفضلت أن تقضى وقت أطول مع ابنها،مؤكدة أنها غير نادمة على هذا القرار.

فرنجية لم تتفرغ لأسرتها كلياً، وفضلت خوض تجرة أخرى، بتصميم العباءات خاصة أنها تعيش بدبي، ثم توسعت أكثر بتصميم فساتين السهرة، والبليزرات، وغيرها.