أمنيات سيرين عبدالنور في عيد الميلاد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، رسالة تهنئة خاصة لمتابعيها بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد.

سيرين عبدالنور، نشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قالت فيه: “للكل ينعاد عليكم إن شاء الله، ميلاد مجيد للجميع وإن شاء الله يكون ولادة جديدة تامة للبنان وللشعب اللبناني، ولكل البلاد التي تعاني من المشاكل والحروب بتمنى لكم كل الخير”.

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من ناحية أخرى شاركت سيرين عبدالنور، مؤخرًا في مسلسل “الديفا”، والذي قدمت فيه شخصية الديفا ريما، والتي كانت شهيرة جدًا وخفتت عنها الأضواء، وأصبحت موجودة فقط على السوشيال ميديا وفي سياق العمل تنضم سيرين عبدالنور لعضوية لجنة تحكيم برنامج مسابقات بمشاركة الفنانة بوسي، والفنان يعقوب الفرحان، عضوي اللجنة أيضًا.

ويكشف المسلسل عن الصراعات والمناوشات التي تكون بين أعضاء اللجنة والمتسابقين خلال هذه البرامج.

”الديفا”، من بطولة سيرين عبدالنور والفنانة بوسي ويعقوب الفرحان.

كما تستعد الفنانة اللبنانية للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل جديد ولكنها تكتمت على تفاصيله، وذلك بعد النجاح الذي حققته في مسلسل “الهيبة3”، والذي عرض العام الماضي.