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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الفنان المصري تامر حسني، عن سعادته بمشاركة الفنان أحمد السقا، والذي يشاركه كضيف شرف في فيلمه الجديد “الفلوس”.
تامر حسني، قال خلال تصريحاته لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “أحمد السقا، فنان كبير، وصديق العمر، وسبب ظهوره معي ليس بسبب ظهوري معه في مسلسل “ولد الغلابة”،بالعكس الموضوع جاء دون ترتيب، وأيضا مى عز الدين فنانة كبيرة وقدمنا سويا أعمال باقية في قلوب الجمهور”.
وعن حذف مشهد على ربيع وويزو من الفيلم، قال: “بعد أن أدى كل من نجمي الكوميديا علي ربيع وويزو مشهدهما في الفيلم، رأينا أن هذا المشهد من الممكن أن يُبنى عليه علاقة “تشيل” فيلم بمفرده، فقمنا بحذفه لوضعه بتفاصيل أكثر، ومساحة أكبر فى فيلمي الجديد والذي أقوم بتحضيره حاليًا”.
فيلم “الفلوس” من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة تامر حسني، الذى يشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يوضح سبب حذف مشاهد ويزو وعلي ربيع من فيلم «الفلوس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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