بلاغ جديد ضد بدرية طلبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقام السيناريست المصري أحمد عاشور، جنحة سب وقذف بمحكمة جنح الهرم ضد الفنانة بدرية طلبة، وتحدد لها جلسة الثلاثاء 4 فبراير 2020 وذلك على واقعة سبه وقذفه والتحقير من شأنه أمام عدد من السادة الصحفيين والإعلاميين.

وذلك لاعتراضها عن اقامته لدعوى مستعجلة طالب فيها بوقف مسرحية “ريا وسكينة تاني” التي تقوم بدرية بانتاجها بعد أن اتهمها هي وزوجها المؤلف مصطفى سالم والمخرج حسام الدين صلاح، بسرقة فكرة فيلمه “براءة ريا وسكينة” والذي يصور حاليًا بطولة وفاء عامر، وحورية فرغلي، وأحمد فلوكس، وإخراج عبدالقادر الأطرش.

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وتضمنت الجنحة ثلاثة عشر مقطع صوتيا بصوت بدرية تقوم فيه بسبه وقذفه أمام جموع من الزملاء الصحفيين وقد قدمها عاشور الي المحكمة لاثبات الواقعة.

كما تقدمت زوجته الفنانة عايدة غنيم، ببلاغ الي الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطالب فيه بفتح تحقيق عما صدر من الفنانة بدرية طلبة التي قامت بسبها وقذفها والتحقير من مهنة الفنون الشعبية وذلك دون أدني خلاف سابق

وتقوم النقابة حاليا بفتح تحقيق لاحتواء الأزمة بينهما.

وكانت الفنانة عايدة غنيم قد فوجئت بوجود رسائل تحمل صوت الفنانة بدرية طلبة، داخل إحدى جروبات الواتس اب تهينها فيها وتقلل منها، فسارعت بالتوجة الى الدكتور أشرف زكى فى النقابة وتقديم شكوى رسمية له مرفق بها الرسائل وطالبت منه التدخل والبت في الشكوى.