أزمة في حفل محمود العسيلي بالأردن تغضب الجمهور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أزمة صاحبت حفل الفنان المصري محمود العسيلي، الذي أحياه في الأردن، سببت تأخر عن الصعود للمسرح أكثر من ثلاث ساعات.

وكان من المقرر أن يبدأ حفل محمود العسيلي في الساعة الحادية عشر مساءً، ولكنه صعد للمسرح في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مما أثار استياء الحضور، الذي انصرف بعض منهم، وطالب الآخرين برد قيمة التذاكر، وقيل إن ذلك بسبب عدم استلام العسيلي لمستحقاته كاملة.

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وكشف برنامج the insiderبالعربي، والمذاع عبر فضائية “دبي”، تفاصيل الأزمة، من خلال مدير تنظيم الحفل فراس ياغي، والذي قال في تصريحاته للبرنامج: “نعتذر من الجمهور، بسبب حالة الاستياء وتأخر صعود العسيلي، وهي غلطتنا وظرف خارج عن الإرادة، هو ظرف مادي لكنه أخذ كامل حقه كفنان ونزل غنى”.

وأضاف: “بعض الحاضرين احتجوا على تأخير الفنان، حيث طالب البعض بعودة التذاكر واستجابت إدارة الحفل”.