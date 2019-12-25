مصطفى فهمي وزوجته يحتفلان بالكريسماس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري مصطفى فهمي، وزوجته الإعلامية فاتن موسى، بعيد الميلاد المجيد إلى جانب شجرة الكريسماس.

فاتن موسى، نشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد مجيد للجميع”.

يذكر أن قصة الحب بين “فهمي” وفاتن موسى، بعد عدة لقاءات تليفزيونية بينهما كان أولها هو لقاءه به عندما كان في دبي، ومن ثم توالت اللقاءات حتى ضافها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومن ثم اعترف بحبه لها وهي أيضًا كانت تبادله هذا الشعور منذ زمن بعيد.

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وكان ظهورهما لأول مرة سويًا، بعد زواجهما على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعلى الرغم من أن فاتن تصغره الفنان مصطفى فهمي بحوالي 20 عامًا إلا أنهما شكلا زواجًا سعيدًا.

مصطفى فهمي تزوج في حياته ثلاثة مرات، وكانت أول زيجة في بداية حياته الفنية من سيدة إيطالية تُدعى «كارملا»، وعاش معها لسنوات طويلة.

أنجب مصطفى فهمي عن زوجته الإيطالية ابنه «عمر»، والذي يعمل في بنك في سويسرا، وابنته “دينا” والتي درست سيكولوجية الأطفال في إيطاليا.

انفصل مصطفى فهمي عن “كارلا” بعد زيجة استمرت 23 عاما، ثم تزوج من الفنانة رانيا فريد شوقي عام 2007 وانفصلا في عام 2012، ثم تزوج من زوجته الحالية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2017.