محمد عز يخوض تجربة الغناء لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى الفنان والممثل المصري الشاب محمد عز، من تسجيل 3 أغنيات سينجل جديدة تحمل اسم “ودان على الحيط” و”تهيئوات” و”فاكرينى مرتاح”، من كلمات وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم، ومكساج محمد جودة، ومن المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة وطرحها على فترات متباعدة.

كما تعاقد الفنان محمد عز مع المنتج محسن جابر على تقديم مجموعة من الأغنيات خلال الفترة المقبلة.

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وكان الفنان الشاب قد أكد في تصريحات صحفية قائلا: الغناء كان حلمى منذ فترة قبل احترافى التمثيل، وعندما التقيت بالملحن شريف حمدان وعرف بموهبتى فى الغناء شجعنى على خوض التجربة، وبالفعل تعاونا من قبل فى أغنية “شبعان دلع”، من كلمات إسلام القبارى، وتوزيع موسيقى باسم منير، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية على يوتيوب وهذا ما دفعنى على الاستمرار فى مجال الغناء.

وعلى جابن أخر، يشارك عز فى فيلم “باركود 615”، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن بعض الأحداث الغامضة، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلى الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

كما يشارك عز فى مسلسل البيت الكبير بطولة الفنان محمد رجب، الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.