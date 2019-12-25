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شكرا لقرائتكم خبر عن هند القحطاني تتصدر الترند على تويتر بعد رسالة "بحبك ماما" والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
وصلت الناشطة هند القحطاني إلى قائمة الأكثر تداولًا على موقع تويتر صباح اليوم الأربعاء، بعدما ظهرت في مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشائعات ضدها.
وقالت هند القحطاني لمتابعيها إنه قد وصلها أحد الإيميلات من شخص يبلغ من العمر 29 عامًا، يقول لها:”بحبك يا ماما هند” ويشرح قصته العاطفية، لكن أكثر ما استوقفها وأزعجها مصطلح “ماما” فردّت عليه أنها ليس بهذا العمر الكبير كما يعتقد، بل تزيد عنه سنوات قليلة فقط.
وتابعات هند القحطاني أن هناك من أطلق عليها الشائعات عبر تويتر أنها في منتصف الأربعينات من العمر، وآخرون قالوا إنها في آخر الأربعينات وبداية الخمسينات، واصفة الأمر بالجنون، لافتة إلى أن مطلقي الشائعات “أطلقوا الكذبة ولم يصدقوها”، معتبرة أن الحديث عن العمر سخيف ويجب أن يتوقف وعدم ترديده.
وأكدت هند أنها من مواليد 1984، وتزوجت وهي بعمر الـ 18 سنة، وأنجبت ابنها الأول معاذ بعمر الـ 19 عامًا، وعمر ابنها حاليًا 17 عامًا، لذلك هي تبلغ من العمر 36 عامًا، نافية أن تكون قد أجرت عمليات تجميلية سابقًا في وجهها، مبينة أن ملامح وجهها طبيعية.
وأشارت هند القحطاني إلى أن بعض الفتيات عندما يتمنين شيئًا يقلن:”أتمنى إن أصبحت في نهاية الأربعينات أن أكون شبيهة لهند القحطاني”، مضيفة بل إنهن يتحدثن وكأنهن متأكدات من عمر هند وأنهن حسمنه في نهاية الأربعينات، بل تمنت هند أيضًا أن تكون بهذا الشكل الحالي في منتصف الأربعينات
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