جاد أبو علي نجم عروس بيروت يقدّم شعره لأطفال مرضى السرطان

متابعة بتجـــــــــرد: “أحببت أن أقدّم جزءاً من شعري إلى أطفال مرضى السرطان”، بهذه الكلمات يشرح نجم مسلسل “عروس بيروت” جاد أبو علي الخطوة الّتي بادر بالقيام بها في الأيام الماضية.
وخصّ جاد ابو علي الجمهور بالصور الأولى له بعدما تخلّى عن جزء من شعره الطويل والمموّج لمرضى السرطان في خطوة إنسانية مميزة.
في سياق متصل، نشر جاد ابو علي صوراً على إنستغرام مع رسالة جاء فيها:
“من زمان وأنا بتمنى يوصل طول شعري لهالمرحلة! مرحلة إقدر أوقف مع مرضى عم يعانو كل لحظة من هالمرض الخبيث! وهيك صار نص شعري بتصرّفهم وأكيد رح يلبقلهم أكتر مني، وانشالله كون عم إرسم لو حتى ضحكة صغيرة على وجوههم”.
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