وفاء الكيلاني شقراء في أحدث إطلالة.. وتحضن تيم حسن بالصورة

متابعة بتجــــــــرد: أطلّت الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني بشعر أشقر اللون في أحدث منشورٍ لها عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستجرام. ولم تكن وفاء الكيلاني وحيدةً في الصورة الّتي لفتت الأنظار في الساعات الماضية، بل حضنت زوجها الممثل السوري تيم حسن. وغالباً ما تحظى صور الثنائي وفاء الكيلاني وتيم حسن على إهتمام روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ويطغى على هذه اللقطات الأجواء الرومانسية.

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