الأمير هاري بزي بابا نويل.. وصورة ميلادية مع ميغان ماركل وابنهما آرتشي

متابعة بتجـــــــــرد: اعتمد دوق ساسكس الأمير هاري زي بابا نويل وذلك أثناء مشاركته في احتفالٍ ميلادي لعائلات المحاربين الشهداء أقامته جمعية Scotty’s Little Soldiers الخيريّة.

وانتشرت صورة الأمير هاري (35 عاماً) بزي بابا نويل بشكلٍ كبيرٍ على الانترنت، كما انتشرت فيديوهات يظهر فيها الأمير الشاب وهو يهتف “هو هو هو”، قبل إلقائه التحية على العائلات التي شاركت في الاحتفال.

وقال الأمير هاري “مرحباً بكم جميعاً، أتمنّى أن تقضوا وقتاً ممتعاً، سمعت أنّ عددكم 190 هذه السنة، لذا أرجوكم تسبّبوا بأكبر فوضى ممكنة قد تُحدثها البشرية”.

يُذكر أنّ عيد الميلاد هذه السنة يحلّ بشكلٍ مميّز على الأمير هاري بعدما أصبح أباً للمرّة الأولى، لكنه سيمضي مع عائلته الصغيرة العيد في كندا، في منزل والدة زوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل.

وفي هذه المناسبة، انتشرت صورة مميّزة للأمير هاري وميغان ماركل وابنهما آرتشي التُقطت لهم من أمام شجرة عيد الميلاد.