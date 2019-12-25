دنيا بطمة تطرح “قنبلة” مع نهاية سنة 2019

متابعة بتجـــــــرد: طرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة، أغنية جديدة تحمل اسم “قنبلة” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى قناتها على موقع “يوتيوب”.
الأغنية من كلمات الشاعرة السعودية منى الطوير، ألحان إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني.
وبعد النجاح الذي حققته أغنيتها السابقة “ندمانة”، استجابت دنيا بطمة إلى طلب جمهورها في تقديم أغنية جديدة باللهجة السعودية، فاختارت “قنبلة” لتعيد بها الجمهور إلى الزمن الجميل، خاصةً أنها تتمتع بخامة صوتية تسمح لها بأداء جميع الألوان الغنائية الطربية ومنها الشبابية.
يشار إلى أن النجمة، دنيا بطمة، فازت مؤخراً بجائزة “أفضل فنانة مغربية” لسنة 2019، في الدورة العاشرة من مهرجان “الفضائيات العربية” في مصر.
لمشاهدة فيديو أغنية “قنبلة”:
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