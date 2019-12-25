نجوم الفن يحتفلون بالكريسماس بالزينة والرسائل الرقيقة

حرص عدد كبير من نجوم الفن حول العالم على تهنئة الجمهور بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس.

الفنانة المصرية شيريهان التي نشرت صورة لها وهي تجلس أمام شجرة الكريسماس عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" وكتبت معلقة: "أتمنى لكم عيد ميلاد مجيدا، الله يبارك في أعيادكم بكل الحب والسلام والفرح".







واحتفلت النجمة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي بصورة عبر "أنستقرام" برفقة شقيقها عوض الرومي وكتبت: "ميلاد مجيد". كما عبرت النجمة التونسية هند صبري عن سعادتها بالكريسماس بنشر صورة لتزيين منزلها احتفالا بالمناسبة السعيدة وصورة أخرى لها كتبت عليها: "عيد ميلاد سعيد لجميع من يحتفلون به، أعياد ميلاد مجيدة".

وهنأت الفنانة اللبنانية يارا، متابعيها وجمهورها، بأعياد الميلاد واحتفالات الكريسماس، واقتبست آية من الكتاب المقدس لتهنئة متابعيها، وكتبت: "المَجدُ للّه في الأعالي، وعلى الأرض السّلام، وبالناس المسرّة.. صباح العيد ويوم جديد يا رب يكون خير وحب وسلام وتسامح علينا وعليكم جميعاً".

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وعبرت النجمة العالمية كيت بلانشيت بصورة لها وخلفها زينة الكريسماس وكتبت عبر "أنستقرام": "عيد ميلاد مجيد للجميع"، فيما نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن صورة لأفراد عائلتها وكتبت عليها: "نفس الإطار، نفس الحب، نفس العائلة.. عيد ميلاد مجيد".





وحرص الفنان اللبناني نيقولا معوض على تهنئة جمهوره ونشر صورة من كواليس تصوير فيلم "ماكو" برفقة بسمة وناهد السباعي وسارة الشامي.







