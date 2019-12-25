أسوأ 10 أفلام أجنبية في 2019.. بطولة كيانو ريفز وإميليا كلارك

على الرغم من محاولات صناع السينما الدؤوبة لتقديم أفضل ما لديهم في عام 2019، فإنه بطبيعة الحال لا بد أن تصدر بعض الأعمال دون المستوى.

ومع إصرار شركات الإنتاج السينمائي على إعادة تدوير أفلامها الكلاسيكية الناجحة وطرحها مجددا، خاب أمل الجمهور في النسخ الجديدة، في الوقت الذي فاجأنا فيه بعض نجوم هوليوود بأعمال لا ترقى لأسمائهم الكبيرة، مثل جوني ديب.

يستعرض موقع "رولينج ستون" الأمريكي، أسوأ الأفلام الأجنبية التي صدرت لعام 2019، تلك التي فشلت تجاريا ونقديا على حد سواء.



1- Replicas (نسخ متماثلة)





يتناول الفيلم قصة عالم يقوم بدوره الفنان كيانو ريفز، يجري اختبارات لإعادة أسرته، بعد مقتلهم في حادث سيارة.

حظي الفيلم بتقييم منخفض على موقع "روتن تومايتوز" الخاص بتقييم النقاد، وصل إلى 9%.



2- The Professor (البروفيسور)





يتناول الفيلم حياة أستاذ جامعي (جوني ديب) يعرف أنه سيموت بعد 6 أشهر فقط؛ فينقلب الحال به تماما، إلى شخص متمرد فوضوي ثائر على كل قوانين حياته.

حظي الفيلم بتقييم 10% على موقع "روتن تومايتوز"، وانتقد كثيرون أداء "ديب".



3- The Kitchen (المطبخ)





يدور الفيلم حول 3 سيدات (إليزابيث موس، وتيفاني هاديش، وميليسا مكارثي) يصارعن لجني قوت يومهن، بعد حبس أزواجهن، فيقررن تكوين عصابة خاصة بهن.

حظي الفيلم بتقييم 22% على موقع "روتن تومايتوز"، في حين لم تتجاوز إيراداته 15 مليون دولار.



4- Gemini Man (توأم رجل)





يتناول الفيلم صراع قاتل مأجور (ويل سميث) لكشف غموض مطاردة رجل يشبهه تماما قادر على التنبؤ بجميع خطواته.

وعلى الرغم من أن الفيلم يجمع نجوما كبارا، مثل ويل سميث والمخرج آنج لي الفائز بالأوسكار، فإنه حظي بتقييم 26% فقط على موقع "روتن تومايتورز".



5- The Goldfinch (الحسون)





Advertisements

يتناول الفيلم حياة صبي (آنسل ألجورت) تتبناه عائلة غنية في نيويورك، بعد قتل أسرته الحقيقية في انفجار متحف متروبوليتان للفنون.

وصفه النقد بأسوأ تجسيد سينمائي لرواية أدبية منذ عقود، ومنحه النقاد تقييم 24% على موقع "روتن تومايتوز".



6- Where’d You Go, Bernadette? (أين تذهبين يا بيرنديت؟)





يتناول الفيلم اختفاء فتاة (كيت بلانشيت) بطريقة غامضة، وبحث عائلتها المحموم عنها من أجل استعادتها من جديد.

لم يستطع المخرج الكبير ريتشارد لينكلتر ولا البطلة كيت بلانشيت إضفاء حيوية لقصة الفيلم المملة، وانتهى الأمر بحصوله على تقييم منخفض وصل إلى 48% على موقع "روتن تومايتوز".



7- Midway (ميدواي)





فيلم حربي أمريكي، يدور حول معركة "ميدواي" الأمريكية، من وجهة نظر القادة والبحارة الذين خاضوها.

حظي الفيلم بتقييم 42% على موقع "روتن تومايتوز".



8- Glass (جلاس)

يمثل الفيلم آخر أجزاء ثلاثية Unbreakable "أن-بريكابل" للمخرج إم نايت شمالان، ويتناول اللقاء الأخير الذين يجمع 3 مرضى نفسيين يؤمنون بأنهم يمتلكون قوى خارقة يتم إيداعهم مصحة عقلية للعلاج، قبل أن يكتشفوا المكيدة التي تُحاك ضدهم.

تكدس الفيلم بنجوم كبار مثل صامويل إل جاكسون وبروس ويليس وجيمس مكفوي، لم يشفع له لدى النقاد، إذ وصل تقييمه على موقع "روتن تومايتوز" إلى 37%.



9- The Hustle (ذا هاسل)





يتناول الفيلم قصة سيدتين تمتهنان الاحتيال، واحدة من طبقة رفيعة، والأخرى من طبقة متدنية، يلتقيان عن طريق الصدفة ثم يجتمعان للانتقام من كل الرجال الذين أساؤوا لهم طوال حياتهم.

الفيلم من بطولة الفائزة بالأوسكار آن هاثاواي، وحظي بتقييم 14% على موقع "روتن تومايتوز".



10- Last Christmas (الكريسماس الماضي)





يتناول الفيلم قصة كيت، التي جسدتها النجمة البريطانية إميليا كلارك بطلة "صراع العروش"؛ وهي امرأة ترتكب كثيرا من الأخطاء طوال حياتها، تتعرف على توم بالصدفة وتبدأ قصة حبهما في وقت غير متوقع.

حظي الفيلم بتقييم 47% عبر موقع "روتن تومايتوز" الأمريكي.

