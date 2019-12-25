إنفوجراف.. أفلام مارفل تتصدر الأكثر إيرادات في 2019‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد عام 2019 في عالم صناعة السينما تحطيم كثير من الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر، كان أبرزها نجاح فيلم "Avengers: Endgame" التابع لعالم "مارفل" السينمائي في إقصاء "Avatar"، بوصول إيراداته إلى مليارين و797 مليون دولار وحلوله بالمركز الأول.

وأعدّ موقع "بوكس أوفيس موجو" قائمة للأفلام التي حققت أعلى نسبة إيرادات منذ بداية 2019، وفقاً للمجموع الكلي لإيراداتها داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وحل فيلم "الملك الأسد" في المرتبة الثانية بإيرادات وصلت إلى مليار و656 مليوناً و311 ألف دولار، تبعه فيلم "الرجل العنكبوت" بإيرادات وصلت إلى مليار و131 مليوناً و927 ألف دولار، ثم فيلم "كابتن مارفل" و"توي ستوري 4" و"علاء الدين" و"الجوكر".

الإنفوجراف التالي يبرز أعلى 7 أفلام تحقيقا للإيرادات في 2019‎: