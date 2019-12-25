كنزة مرسلي تحط رحالها في بيروت لتصوير كليبها الجديد

Dec 25, 2019 وصلت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي الى لبنان حيث تستعد لتصوير عملها الرابع مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”. ونشرت صفحة الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، صورة لـ “مرسلي” من مطار رفيق الحريري الدولي وذلك استعداداً لتصوير العمل الجديد مع المخرج عادل سرحان قريباً في بيروت. ويعتبر هذا التعاون هو الرابع الذي يجمع “لايف ستايلز ستوديوز” وكنزة حيث سبق لهما وقدما “ملكة سبأ”، “قتّال” وآخرها كليب “La Casa Del Amor” والذي تم اطلاقه منذ ثلاثة أشهر، حيث تخطى العمل حاجز الـ 4.5 ملايين مشاهدة على قناة الشركة عبر موقع يوتيوب.







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