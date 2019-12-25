ميلانيا تكشف تحضيرات شجرة كريسماس البيت الأبيض.. طولها 5.5 متر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، تبين فيه كيف جرى تزيين شجرة عيد الميلاد الموجودة في البيت الأبيض والتي فاق طولها الخمسة أمتار، وعلقت عليه قائلة: "«روح الكريسماس تعود للحياة في الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض".

وكشف الفيديو الذي شاركته زوجة الرئيس الأمريكي، عشية عيد الميلاد، عن مشاركة عشرات العاملين في البيت الأبيض في وضع وتزيين شجرة عيد الميلاد، إذ قام موظفو البيت الأبيض ومتطوعون بجذب الشجرة التي يبلغ طولها 5.5 متر إلى الغرفة الزرقاء في البيت الأبيض أفقيا، ليقوموا بعد ذلك باستخدام بكرة متصلة بلوح في سقف الغرفة من أجل رفعها في وضع قائم.

وبعد ذلك قام العاملون باستخدام السقالات والسلالم لتعليق الزينة على أغصان الشجرة، والتي تضمنت المصابيح، بالإضافةِ إلى الزخارف والزهور الورقية المصنوعة يدويا، والتي تمثل كل ولاية ومقاطعة.

يًذكر أن شجرة عيد الميلاد كانت قدمت لميلانيا في الـ 25 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على عربة تجرها الخيول، لتكون هذه الشجرة بمثابة قطعة الزينة الأساسية لعيد الميلاد في الغرفة الزرقاء، وبعدها اختارت ميلانيا تصميم شعار زينة الشجرة هذا العام تحت عنوان "روح أمريكا"، إجلالا لتقاليد وعادات وتاريخ أمريكا.

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وكانت ميلانيا في وقتٍ سابق شاركت تغريدة قالت فيها: "روح أمريكا تتألق في البيت الأبيض"، وأضافت: "يسعدني مشاركة هذا العرض الجميل للوطنية لكي يراه الجميع، ومتحمسة لأن يستمتع الجميع بالجمال في موسم الكريسماس"، وأرفقتها بفيديو تظهر فيه وهي تقوم باختيار الزينة وتمشي في ممرٍ مليءٍ بشجر عيد الميلاد.

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار في تصريح له إلى أنه لم يشتر بعد هدية عيد الميلاد للسيدة الأولى ميلانيا ترامب بينما بقي يوم واحد على الأعياد، قائلا: "ما زلت مشغولا بإحضار هدية عيد الميلاد (لها). لم يتبق وقت يذكر. ليس كثيرا للغاية، لكنه وقت قصير".

وأضاف ترامب: "لدي بطاقة معايدة جميلة لها.. وكثير من الحب. نحن نحب عائلتنا ويحب بعضنا بعضا. لدينا علاقة رائعة، وأتمنى أن يكون الحال مع أزواجكم أيضا كذلك".