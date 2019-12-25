تامر حسني يطلق فيلمه "الفلوس".. وهذا ما قاله النجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

احتفل الفنان المصري تامر حسني بالعرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد "الفلوس" وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

والتقت "فوشيا" بعدد من النجوم خلال العرض الخاص الذي أقيم في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر مساء الثلاثاء، وأشاد تامر حسني بطل الفيلم بمشاركة الفنان خالد الصاوي معه معتبرًا إياه إضافة للفيلم.

وقال الفنان خالد الصاوي: "كل سنة وأنتم طيبون وألف مبروك لنا جميعًا هذا الفيلم"، مُرحبًا بالفنان أكرم حسني الذي حضر لتهنئة صديقه تامر حسني بالفيلم.

وأوضح أكرم حسني: "كلنا عندنا ثقة في تامر وذكاؤه وحبه لفنه وهذا منذ بداية مشواره، وكونه يفكر في الخبرات معه في هذا الفيلم يؤكد ما أقوله".

وأوضح "الصاوي": "تامر حسني صاحب صاحبه وجدع وبيفكر في شغله طول الوقت".

وقال تامر حسني: "الروح التي ترونها في هذا اللقاء هي التي كانت موجودة في كواليس فيلم الفلوس وكذالك فيلم (البدلة) مع أكرم حسني نجم المرحلة المقبلة".

واستطرد خالد الصاوي: "تعبنا في الفيلم والناس اشتغلت بجهد كبير وقلت إن تامر حسني جذبني في الفيلم ولم يظهر كدبلوماسي".

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وأوضح أكرم حسني: "تامر مش بيهتم بالمشاهد الخاصة بيه بس ده بيهتم بكل مشهد موجود في الفيلم ويكون حريصًا على الإضافة لكي يكون الفيلم جيدًا".

وبشأن فيلم "البدلة 2" قال تامر حسني إنه ينتظر أكرم لكي يبدأ التصوير، فيما أضاف الأخير: "جاهزون للفيلم وتامر يشاور لكن في مشاريع فنية أخرى مفتوحة وعند الانتهاء منها سنبدأ تحضيرات الجزء الثاني".

وظهرت الراقصة الروسية "جوهرة" لأول مرة في العرض الخاص للفيلم، وذلك بعد تداول أنباء القبض عليها على خلفية الفيديوهات المسربة لها برفقة زوجها وقيل أنه صديقها ويُدعى الشاب خالد أحمد.

وجاءت إطلالة الراقصة جوهرة، محتشمة وارتدت بنطلون جينز وبلوزة بيضاء وبوت بني اللون واعتمدت تسريحة شعر منسدل ومكياجًا ناعمًا تناسق مع إطلالتها، ولفتت "جوهرة" الأنظار إليها فور ظهورها على الريد كاربت.

وتشارك جوهرة في الفيلم بأغنية "حلوة الحياة" التي يتم غنائها في الفيلم، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم رسميًا في السينمات اليوم 25 ديسمبر للمنافسة في موسم رأس السنة 2020.

وحضر الفيلم النجوم: تامر حسني، وحلا شيحة، وزينة، وخالد الصاوي، وعلي ربيع، وأكرم حسني، ومحمد نور، وعائشة بن أحمد، وعمر السعيد، وهشام ماجد، وهاني مهنا، وأمي طعيمة، وغيرهم.

يُذكر أن أحداث فيلم "الفلوس" تدور حول حول "سيف" وهو نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة، والفيلم سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ومن إخراج سعيد الماروق.