كيم كارداشيان تهدي ابنتها جاكيت مايكل جاكسون.. وهذه قيمته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال موسم الأعياد، يكون البذخ والهدايا الفاخرة متصدرين المشهد عندما يتعلق الأمر بالمشاهير، وخاصة آل كارداشيان، فمن أجل الكريسماس قدمت كيم هدية باهظة للغاية لابنتها نورث.

أهدى كل من كيم وكانيه ابنتهما نورث (6 سنوات)، جاكيتا يرجع لملك البوب الراحل "مايكل جاكسون"، وتبلغ قيمته 66 ألف دولار.

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حصلت كيم على الجاكيت الفريد خلال المشاركة في مزاد في شهر أكتوبر هذا العام.

قالت كيم للصحيفة: "لقد حصلنا على الجاكيت من أحد المزادات، فنورث تعد من كبار معجبي مايكل جاكسون، وعلمنا أنها ستحب هذه الهدية، وقد تم ضبط قياس الأكمام ورفعها بعض الشيء حتى تتمكن نورث من ارتدائه".

وأضافت كيم أن نورث ستتمكن من الاستمتاع بهذه الهدية طوال حياتها؛ إذ يمكن ضبط قياس الأكمام مع الوقت بما يناسب نورث، كما قالت إن ابنتها متحمسة وسعيدة للغاية بالهدية وممتنة جدا للحصول عليها.

لم تخف كيم مفاجأتها عن متابعيها؛ إذ شاركتهم صور الجاكيت وقالت: "لقد حصلنا على هذا الجاكيت من مزاد، وسنهديه لنورثي من أجل الكريسماس، لقد اضطررنا إلى تعديل الأكمام حتى تتمكن من ارتدائه".

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ويتميز الجاكيت المصمم خصيصا لملك البوب، بتصميمه من المخمل وتزيينه بحلي ماسية براقة ومزودة بحبات لؤلؤ تتكدس على الكتف، لتنسدل وتزين جزءا من الجاكيت على الجانبين فيبدوان وكأنهما متصلان؛ ما أضفى لمسة ملكية على التصميم، كما تتزين الياقة بقطعتين تشبهان التاج.

يذكر أن ملك البوب الراحل ارتدى هذا الجاكيت أثناء حضوره حفل عيد الميلاد الـ 65 لـ "قطة هوليوود المدللة"، النجمة الراحلة "اليزابيث تايلور"، في عام 1997.

وبالإضافة إلى تصميمه المميز، يأتي الجاكيت ملحقا بصورة تجمع بين مايكل وإليزابيث خلال حفل عيد ميلادها.

ويبدو أن كيم وكانييه كانا مصرين على الحصول على الجاكيت؛ إذ ذكر أن الجاكيت كان من المتوقع أن يتراوح سعر بيعه بين 10 و 20 ألف دولار، إلا أن عرض الثنائي كان الرابح؛ إذ حصلا عليه مقابل 66 ألف دولار.

تأتي هدية نورث الباهظة بعد حوالي يومين من رصد العدسات لها برفقة والدتها وشقيقها "سانت"، وهي تحمل واحدة من أغلى الحقائب في العالم، حيث شوهدت بحقيبة "بيركين" صغيرة من علامة "هيرميس" الشهيرة، والتي يتراوح سعرها بين 10 و150 ألف دولار وأكثر حتى 500 ألف دولار أيضا.