عاصي الحلاني يهنئ جمهوره بعيد الميلاد المجيد

هنأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني جمهوره بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس"، الموافق 31 ديسمبر الجاري.

وكتب الحلاني تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" ميلاد مجيد كل عيد وانتم بالف خير، أملاً أن تكون ولادة المخلص هي ولادة الوحدة والمحبة والاستقرار للوطن من أزماته والعبور نحو شاطئ الأمن والأمان".

يذكر أن، عاصي الحلاني، طرح مؤخرًا كليب "الوطن" على"يوتيوب" وهى إحدى أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه مطلع 2020، والكليب من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا.

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