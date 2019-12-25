عبير صبري تهنئ زينة على فيلم "الفلوس"

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، أحد بوسترات فيلم الفلوس، التي تظهر عليه زينة بمفردها.
وكتبت عبير صبري: "النهاردة العرض الخاص لفيلم الفلوس، مبروك لأجمل وأحلى زينة، النجمة القمر بالتوفيق والنجاح وتكسري الدنيا كالعادة، مبروك لكل صناع الفيلم".
ويقام بعد قليل العرض الخاص لفيلم الفلوس بحضور صناع العمل.
يذكر أن، "الفلوس" يطرح بدور العرض السينمائي يوم 25 ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه حول "سيف" النصّاب المحترف، الذي تستعين به الفتاة الجميلة الثرية، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
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