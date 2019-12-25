مجهولون يدبرون خطة لاغتيال ممثل كوميدي شهير وسط بغداد

بغداد ـ نهال قباني
تعرض الفنان الكوميدي أوس فاضل لمحاولة اغتيال فاشلة وسط بغداد من قبل مجموعة مسلحة مجهولة في حادث هو ليس الأول من نوعه ضمن سلسلة اغتيالات تطال الناشطين والداعمين للحراك الشعبي.
ويعتبر فاضل واحداً من أبرز نجوم البرنامج الكوميدي ولاية بطيخ والذي عرف بانتقاده للفساد الحكومي وانفلات السلاح وانتشار الميليشيات.
وينشط أفراد البرنامج في ساحة التحرير منذ انطلاق الحراك في الأول من أكتوبر بتقديم مجموعة من الفيديوهات المؤيدة للحراك والتأكيد على سلمية التظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت وفق تقرير لها من تداعيات استمرار القتل المتعمد والخطف والاعتقال العشوائي ضد المتظاهرين المناهضين لمنظومة الحكم واعتبرتها انتهاكات صارخة.
ويشهد العراق منذ انطلاق التظاهرات الحاشدة في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب في الأول من أكتوبر، حالات خطف واغتيال طالت عشرات الناشطين في ساحات الاعتصام، وحتى الآن لم تكشف التحقيقات أي متورط بالاسم، وسط اتهامات من قبل الناشطين لبعض الميليشيات العراقية.
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