شكرا لقرائتكم خبر عن " نفس المانيكير".. منة فضالى مع مخرج الإعلانات مودى جونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالى، جمهورها بصور لها مع مخرج الإعلانات مودى جونز، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت منة على الصور، قائلة:" مر وقت طويل يا أخى على لقائك، مبسوطة انى شوفتك جدا يا روحى"، ليرد عليها، قائلا:" و أنا أحبك ايضا"، و ظهرت منة ومودى بشكل مثير للجدل حيث وضعا نفس لون مانيكير الأظافر.

















وعلى الجانب الآخر، أعلنت الفنانة منة فضالى انسحابها من فيلم "ماكو" وعدم استكمال التصوير لظروف خاصة، متمنية التوفيق لفريق العمل وكتبت منة فضالى، عبر حسابها على تويتر، "بعد مجهود وتعب بجد لظروف خاصة بالفيلم أنا مش فى الفيلم شكرا للجميع وتمنياتى لكم بالتوفيق".

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الفيلم تدور أغلب أحداثه تحت المياه، حول 8 أشخاص فى رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم إكسبريس."ماكو" بطولة النجوم بسمة، ناهد السباعى، سارة الشامى، عمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

كما تجسد الفنانة منة فضالى دور ابنة الفنان عمرو عبد الجليل وصعيدية خلال أحداث مسلسل "رحيل زهرة"، وتواصل التصوير فى أسوان، وخلال الأحداث تغدر بوالدها عبد الجليل وتحدث العديد من الصراعات بينهما وتصل الى العدواة بينهما.

ويعد المسلسل استكمالاً لأدوار منة فضالي الصعيدية التي قدمتها فى الفترة الأخيرة إذ ظهرت بدور صعيدية في مسلسل "سلسال الدم" بأجزائه الخمسة التي تم عرضها من عام 2013 حتى 2018، كما قدمت منة هذه النوعية من الأدوار في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" الذي انتهت من تصويره العام الماضي وجار تحديد موعد عرضه.

"رحيل زهره – جوارح الغربان" عمل صعيدي من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.