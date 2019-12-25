شكرا لقرائتكم خبر عن بين الحاضر والماضى.. صور نادرة من ألبوم خفيفة الروح عائشة الكيلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميلة رغم أنها تجسد أدوار المرأة محدودة الجمال، تمتلك حضورا وخفة ظل وجمال روح يجعلها تخطف الأنظار بمجرد ظهورها فى أى مشهد، ويجعل الجمهور يحفظ كلماتها ومشاهدها فتبقى دائما فى الذاكرة مهما غابت.





إنها الفنانة الكوميدية عائشة الكيلانى التى يحفظ الجمهور عباراتها وإيفيهاتها رغم غيابها منذ 10 سنوات، بعد أن قدمت مسلسل أبو ضحكة جنان آخر أعمالها عام 2009 .

"إيه إيه ياسيادة اللوا 100 جنيه؟!.. ابقى هات عيل من عيالك يطلع المجمع أنا ابنى اسم الله على مقامكم بيكسب فى اليوم 150 جنيه وهو زى الباشا"..مشهد واحد أو مشهدين شاركت فيهما عائشة الكيلانى فى فيلم الإرهاب والكباب، مجسدة دور المتسولة التى تساوم وزير الداخلية وكبار رجال الوزارة حتى يصعد ابنها إلى المجمع لينقل اللاسلكى لمن اعتقدوا أنهم إرهابيون يحتجزون المواطنين، ولكن ظل هذا المشهد راسخا فى أذهان كل من رآه، بينما يردد ويحفظ الكثيرون عباراتها عندما قامت بدور الزوجة النكدية فى فيلم "الشيطانة التى أحبتنى".





أجرينا حوارا مع الفنانة عائشة الكيلانى ينشر بعد قليل على موقع الخليج 365 كشفت فيه أسباب غيابها وحقيقة عمليات التجميل التى أشيع أنها أجرتها والكثير من التفاصيل حول مشوار حياتها ومشاركتها عمالقة الفن فى العديد من الأعمال.





وقد اختصت الفنانة الكوميدية الخليج 365 بعدد من الصور النادرة التى تنشر لأول مرة من مشوار حياتها الفنية وكواليس أعمالها، التى جسدت فى معظمها أدوار المرأة محدودة الجمال، حتى أنها قامت بدور المرأة الصلعاء فى فوازير نيللى.





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