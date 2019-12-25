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شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس بهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية عن احتفال الأكاديمية بدءاً من الغد بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس، التي تعد أهم مجرى ملاحي في العالم، وذلك من خلال تنظيم معرض باسم "معرض قناة السويس الماضى .. الحاضر .. المستقبل".معرض قناة السويس يأتي برعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، كما يحضر الفعاليات التي تقام ما بين 26 ديسمبر والتاسع من يناير الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي تقوم الليلة بتكريم الفنان الكبير حسن حسني على مسيرته الفنية الثرية بالكثير من الأعمال، وذلك على خشبة مسرح النهار.
ومن المفترض أن يقوم النجمين أحمد حلمى ومحمد سعد بالحضور حيث من المفترض أن يقوما بالمشاركة في تسليم درع تكريم الفنان القدير، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية.
جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، .. ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.
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