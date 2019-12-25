مها أحمد تهنئ جمهورها بعيد الميلاد وتروج لـ"ربع دستة ستات"

هنأت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، جمهورها، بعيد الميلاد المجيد.
وعلقت: "كل سنة وأخواتنا المسيحيين بخير، كل سنة والشعب المصري بخير، كل سنة والأمة العربية بخير، ميعادنا يوم الخميس برنامج (ربع دستة ستات) الساعه 7 ونص على قناة المحور، يوم 26 ديسمبر 2019، دعواتكم".
وينطلق الموسم الجديد من برنامج (ربع دستة ستات)، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على شاشة المحور، وكان الموسم الأول قد انطلق عام 2014.
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