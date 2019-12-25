كريم عبد العزيز يكشف سبب غيابه عن مهرجان القاهرة السينمائي

أعرب الفنان كريم عبدالعزيز، عن سعادته بالتطور الذي وصل له مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدًا إنه كان يرغب في حضور الدورة الماضية.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال لقاء مع راديو 9090، أن محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أحدث نقلة سواء من حيث الأفلام المعروضة، أو التنظيم، أو شكل المهرجان.

وعن سبب غيابه عن حضوره المهرجان، قال: " كنت مسافر، ولكن المهرجان مهرجان بلدي، الدورة الجاية إن شاء الله هكون موجود".

في سياق آخر، حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات بلغت 103 ملايين و518 ألفًا و813 جنيهًا، بعد 19 أسبوعًا من عرضه. الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، ولاء الشريف، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.