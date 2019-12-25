شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "كلب المطرية".. كلاب فى السينما عكست مشاعر نبيلة للتعامل مع الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع محبو وعشاق الحيوانات الأليفة والكلاب تحديدا واقعة كلب المطرية بمزيد من الحزن والأسى، وذلك للتنديد بقيام مجموعة من الشباب بقتل كلب بصورة وحشية، بعد تعذيبه بالساطور فى منطقة المطرية، وتعتبر السينما والدراما ساهمت بشكل كبير في انتشار ثقافة تربية الكلاب لما أظهرت من قيمة كبيرة لتلك الحيوانات الذكية والأمينة والمحبة للإنسان، فهناك العديد من الأفلام التي كان فيها الكلب بطل من أهم ابطال الفيلم، وهو ما نرصده خلال التقرير التالي حول عدد من الأفلام اكدت على أن الكلب واحد من أجمل وألطف الحيوانات وأكثرها وفاء للإنسان على مر العصور.

الشموع السوداء

الكلب في فيلم الشموع السوداء هو صديق البطل الوفي صالح سليم " أحمد " الذي يخفف عليه وحدته وهو في النهاية الذي يكشف سر جريمة مقتل أخيه الغامضة بعد أن يعثر علي المنديل دليل الجريمة .

تدور أحداث الفيلم حول الممرضة إيمان، التى تذهب لمهمة عمل فى ضاحية بعيدة، لترعى أحمد عاصم الشاب الكفيف، والذى أصبح يكره النساء، بعد تجربة عاطفية فاشلة، خانته فيها حبيبته، فأصبح عدائيًا مع جميع النساء، وتتوالى المواقف مع إيمان الممرضة، والتى يبدأ رويدًا في التقرب منها بعدما أصبحت تقرأ له وتلازمه وأيضًا تغنى له، حتى تصطدم إيمان بشقيق عاصم الانتهازى الذى يستغل عاهته، ويسرق أمواله، ومتزوج فى الخفاء من إحدى العاملات بالبيت، والتى ما أن شعرت أن زوجها يحاول خيانتها مع الممرضة تقوم بقتله، وتتهم إيمان الممرضة بقتله، إلا أن أحمد، والذى كان متأكدًا من براءة إيمان يسعى لإثبات ذلك، فتقوده الظروف فى إحدى الليالى وراء صوت فيسير خلفه حتى يسقط على السلم، وبعد إفاقته يعود البصر إليه، ويتمكن من إثبات براءة حبيبته إيمان.





فيلم نوارة

بطولة منة شلبي واستخدم الفيلم كرمز للتفرقة بين حياة الفقراء قبل ثورة يناير وحياة الأغنياء حيث يحظى الكلب برعاية شديدة من خادمته بطلة الفيلم " منة شلبي " التى تعيش في فقر مدقع.

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فيلم "نوارة" من بطولة منة شلبى، محمود حميدة، شيرين رضا، أحمد راتب، أمير صلاح الدين، رحمة حسن ورجاء حسين، تأليف وإخراج هاله خليل.

فيلم على جثتى

وهو كلب الفنان أحمد حلمي والوحيد الذي شعر بروح صاحبه بعد وفاته، وتدور أحداث الفيلم حول "رؤوف" مهندس ديكور ومدير معرض للأثاث، وهى شخصية شكاكة جدا لأبعد الحدود فى التعامل مع من حوله، يدخل رؤؤف فى غيبوبة وتبقى روحه عالقة بين السماء والأرض تريد أن تعرف رأى أصدقائه وأسرته فيه؛ ليُصدم فى العديد منهم، ويكتشف أخطاءَه بعد فوات الآوان.

فيلم الغيرة القاتلة

ﺇﺧﺮاﺝ عاطف الطيب وبطولة نور الشريف ونورا ويحيى الفخراني و سعاد نصر وقام الكلب في النهاية بتشويه وجه يحيي الفخراني ليكشف مخططه لتدمير حياة نورا الشريف وزوجته.