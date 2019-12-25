شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جوهرة تتفاعل مع الجمهور فى العرض الخاص لفيلم الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد كبير من النجوم شاركوا أمس فى العرض الخاص لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، حيث حضر العرض الخاص أيضا أبطال الفيلم زينة وخالد الصاوى وجوهرة وغيرهم.

الراقصة جوهرة، حضرت العرض الخاص للفيلم، وهى تشارك فى جزء من أحداثه، وعلقت على مجموعة من الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام قائلا: "الفلوس فى دور العرض الآن".

ومن بين الفيديوهات والصور التى نشرتها جزء من الفيلم أثناء العرض، بخلاف اللقاءات التليفزيونية والصحفية التي أجرتها، ومع بعض المعجبين ومتابعيها.

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ومن النجوم حضر الفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنانة عائشة بن أحمد، أكرم حسنى، هنا الزاهد، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جوهرة، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على.

وينطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من اليوم الأربعاء خلال 100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أطلقت البرومو الثانى والرسمى للعمل يوم الأحد الماضى بعدما طرحت البرومو الأول منذ عدة أشهر، كما طرح تامر حسنى الأغنية الدعائية للفيلم يوم الخميس الماضى بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو‪ .