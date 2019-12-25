شكرا لقرائتكم خبر عن طلى بالأبيض.. أروى جودة تتألق فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة أروى جودة لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، مرتدية فستان زفاف أبيض.

ونشرت أروى، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها "شكرا للجميع استمتعت بجلسة التصوير أوى"، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى إطلالاتها وجمالها ورقتها وشكلها فى الفستان الأبيض، وجاءت التعليقات على الصورة "بحب ضحكتك، ما شاء الله زى القمر، قمر أوى، حلوة أوى".

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أروى جودة

انتهت الفنانة أروى جودة من تصوير مشاهدها فى فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، حيث صورت المشاهد الأخيرة لها فى دولة جورجيا، وعادت إلى القاهرة بصحبة أسرة الفيلم وجمعتها المشاهد بهيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر.

وتظهر الفنانة أروى جودة كضيفة شرف على أحداث فيلم "يوم 13" مع المخرج وائل عبد الله وبطولة أحمد داوود، دينا الشربينى، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين لافتة إلى أنها تبدأ تصوير أول مشاهدها فى العمل الأسبوع المقبل، مضيفة أنها تلقت أكثر من عرض للمشاركة فى مسلسلات جديدة تعرض فى شهر رمضان المقبل، ولكنها ما زالت تدرس هذه العروض قبل الموافقة والتعاقد بشكل رسمى على الأنسب لها.

وكان آخر أعمال الفنانة أروى جودة فى الدراما مسلسل "أهو ده اللى صار" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم على وتم عرضه على قناة ON E فى شهر فبراير الماضى وشارك فى بطولته روبى، أحمد داود، سوسن بدر، محمد فراج، هشام اسماعيل، على الطيب، محمود البزاوى، تيام مصطفى قمر، وإلهام عبد البديع، ومحمد طلعت، هبة عبد الغنى، على شوقى، لاشينة لاشين، وحقق المسلسل وقت عرضه مشاهدات عالية و أشاد الجميع به.