هكذا احتفلت يارا بأعياد الكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفلت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بأعياد الميلاد المجيدة. وعلقت: "عيد ميلاد مجيد أصدقائي، إن شاء الله بها الليلة المجيدة المباركة يخلق فيها الحب، الخير والمحبة الحقيقية والسلام بقلوبنا وبكل العالم وقولوا آمين". يذكر أن يارا تستعد لإحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان.

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