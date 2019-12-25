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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:
نشرت أمل الشوربجي، صورة لسيارة نجلها الفنان الشاب أحمد داش وهي مهشمة، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت على الصورة: "الحمد لله.. اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، أحمد ابني عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد".
وانهالت عليها تعليقات الجمهور الذي حرص على الاطمئنان على الحالة الصحية لداش.
ويشارك داش في بطولة مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد داش يتعرض لحادث ووالدته تنشر الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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