تراند اليوم : ظهور جرئ.. مطرب معروف يمارس الحب مع زوجته بين فخذيها



نشر مغني عالمي معروف، صورة حميمية وجريئة مع زوجته عارضة الأزياء، إذ ظهر واقفًا بين فخذيها عاريًا من أعلى.

وظهر المغني الكندي جاستين بيبر، في الصورة المثيرة اليت نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، واقفاً بين فخذي زوجته عارضة الأزياء البالغة هايلي بالدوين من العمر 23 عاماً.

وبدا «بيبر» عاري الظهر ويكشف عن سرواله الداخلي وهو يقبلها ويحاول إنزال سرواله الجينز، وعلق على الصورة :"هديتي هذا العام ..هايلي بيبر" حيث كانت زوجته تنظر من فوق كتفه وقد اعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأشقر.

واختلف متابعون له حول رسالته من الصورة، فقال البعض أنه يحاول أن يوحي لمتابعيه أن ممارسة الحب مع زوجته هي أفضل هدية يقدمها لها، بينما ظن آخرون أنه يقوم بعمل دعاية لماركة "البوكسر" الذي كان يرتديه، خاصة أنه انزل بنطاله من عليه ليظهر ماركته.