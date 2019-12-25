تراند اليوم : +18.. شقيقة هيفاء وهبى تكشف صدرها بعد عملية «تكبيره»



صدمت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية رولا يموت، شقية الفنانة الشهيرة هيفاء وهبى، الجميع، بظهور مثير بعد غياب على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة تجاوزت الثلاث شهور.

ونشرت رولا يموت، صورة جديدة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتدية حمالة الصدر التي تكشف صدرها بشكل فاضح كما هو عادتها في الجرأة.

وبدت "رولا" بصدر كبير يكشف عن إجرائها لعملية "تكبير" كما ظهر من تعليقات متابعيها.

كما أعلنت رولا أنها تحضر قريباً لأغنية جديدة بعنوان :"آه منك يا رولا" وفق ما جاء في تعليقها على صورتها فكتبت :"بحبكم واشتقتلكم كثيرا.. أنا أنثى، آه منك يا رولا... قريبا".

ونالت الصورة على تعليقات بذيئة من البعض الذي وصفها بأنها قنانة إباحية وتعمل في الدعارة، حسب قولهم.

يذكر أن آخر ما نشرته رولا عبر صفحتها يعود إلى 20 من سبتمبر عبر صورة أظهرتها عارية بالكامل وهي جالسة على كرسي خشبي.

رولا يموت هي مغنية وعارضة أزياء لبنانية وهي أخت غير شقيقة للمغنية هيفاء وهبي. ظهر اسمها في العام 2016 عندما أطلقت أغنيتها أنا رولا من خلال قناة اليوتيوب الرسمية.

ولدت لأب لبناني "محمد يموت" وأم مصرية وهي تقرب هيفاء وهبي من جهة والدتها.