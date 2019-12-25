تراند اليوم : صدمة.. فنانة مصرية شهيرة: "أنا مدمنة شم في صوابع رجلي"



صدمت فنانة مصرية شهيرة، الجمهور بنشر فيديوهات مثيرة لها، وهي تشم أصابع قدميها، مشيرة إلى أنها مدمنة على هذا الأمر، وهو ما عرضها لانتقادات واسعة من متابيعها واصفين هذا الفعل بـ"المقرفط.

ونشرت الفنانة سما المصري مقطعي فيديو عبر صفحتها الخاصّة على تطبيق "إنستغرام"، وظهرت تشم أصابع قدمها قائلة: "شم الأصابع عند ناس كتير هواية انا مش بتكسف اقول بس اشم صوابع رجليا انا مش صوابع حد تاني.. انا عارفة انكوا هتتريقوا وتضحكوا وتقولوا قرف بس انا بحب اشم صوابع رجليا مش صوابع حد تاني".

وعلقت على الفيديو قائلة :" لفيديو دا كامل لشم صوابع رجلي وان في ستات كتير بتحب كده موجود علي قناه(( الحريم حصري مع سما المصري)) علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري.. اعملوا subscripe وفعلوا زر الجرس وانتظروا مزيد من الفيديوهات الخاصه بالستات".

كما نشرت فيديو آخر وهي تفعل نفس الفعل وعلقت :" انا رمرامه اوي....الفيديو كامل علي قناه((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري وعلي قناتي الرسميه...اشتركوا الان وفعلوا زر الجرس....اكيد اللي بيعمل ذي كده مجنون".

ونالت سما المصري انتقادات كبيرة بسبب وصف ما تفلعه بالفعل المقرف المثير للإشمئزاز.