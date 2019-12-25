شاهد: الجمهور يرفض مغادرة الفنانة رشا رزق المسرح .. والسبب أغنية “القناص”

كعادتها خطفت المطربة ذات الحنجرة الذهبية كما يطلق عليها جمهورها السورية رشا رزق الأنظار خلال أخر حفلاتها حيث أمتعت جمهورها بصوتها العذب. وفاجأ الجمهور رشا رزق فور استعدادها للخروج من على المسرح برفضه مغادرة الحفل قبل أن تغني أغنيها الشهيرة hunter x hunter “القناص” وبالفعل لبت رشا رزق رغبة جمهورها وأنشدت الأغنية بأسلوب أوبرالي فريد.

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