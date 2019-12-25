نجا الممثل الكوميدي العراقي “أوس فاضل” المعروف باسم “كامل مفيد”، مساء اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال قام بها مسلحين مجهولين ببغداد. ونشر شقيق “أوس” مقطع فيديو يشرح فيه تعرض شقيقه لمحاولة اغتيال بثلاث رصاصات أطلقها مسلحان يستقلان دراجة نارية في أحد أحياء بغداد الراقية،
وأوضح “أوس” نفسه أنه شاهد شخصين هجما على سيارته بدراجة نارية، قبل أن يسحب أحدهما مسدسًا ويطلق النار عليه عدة مرات، إلا أن أي من الطلقات النارية لم تصيبه. والمشهور عن “أوس فاضل” وأخيه دعمهما للمظاهرات العراقية، ويشاركا فيها بانتظام، كما اشتهر عنهما معارضتهما للحكومة العراقية والميليشيات المدعومة من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة تعرض ممثل عراقي لمحاولة اغتيال في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.