في أول ظهور علني له.. شاهد: مفاجأة بشأن شخصية الملحن “ياسر بوعلي” الحقيقية

فاجأ الملحن “ياسر بوعلي” جمهوره من خلال الكشف عن شخصيته الحقيقية، وهو الأمير “نايف بن سلمان بن عبدالعزيز”!

وظهر الأمير “نايف” مع الفنان “فؤاد عبدالواحد”، خلال بروفات الحفلة الغنائية الضخمة التي ستقام على شرفه يوم 27 ديسمبر، بمسرح محمد عبده بـ “البوليفارد”، ضمن فعاليات “شتاء الرياض”، التي تنظِّمها الهيئة العامة للترفيه. وكانت هيئة الترفيه قد رعت إقامة تلك الحفلة تكريمًا للملحن؛ الذي تبين لاحقًا أنه الأمير “نايف”، الذي أمتع الجماهير في الخليج والوطن العربي بألحانه العذبة، وغنَّى من إبداعاته كبار الفنانين الخليجيين والعرب.