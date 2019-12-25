حريم النار والبخيل.. أبرز عروض البيت الفني للمسرح الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة على مسارح الدولة المختلفة، لليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، منها البخيل"، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وتباع التذاكر بقيمة ٣٠ جنيهًا.

عرض "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.



كما يعرض "حريم النار"، لمدة ساعة ونصف على مسرح الطليعة بالعتبة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتباع التذاكر بقيمة 30 جنيهًا.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

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" حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج

محمد مكي.

و على مسرح الغد بالبالون، يُعرض "ظل الحكايات"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين "30،35" جنيهًا.

"ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد أن هروبه الدائم من أفعاله التي لايرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى. فنحن أمام رحلة إنسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.



" ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.