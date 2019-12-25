البيت الفني للمسرح يستهل عام 2020

يشهد البيت الفني للمسرح خلال عام 2020 انطلاقة كبيرة للعروض المسرحية، حيث تستهل فرقة المسرح القومي العام بعرض " هولاكو" من تأليف فاروق جويدة واخراج جلال الشرقاوي، بالاضافة الى تجول عرضها الناجح " المتفائل" بالمحافظات، و ذلك استجابة لرغبة الجمهور، بينما تبدأ فرقة المسرح الكوميدي العام الجديد بعرض " المنتج " من اخراج اسلام امام ، أما فرقة مسرح الطليعة فتستهل العام بعرض " صبايا مخدة الكحل" من اخراج انتصار عبد الفتاح.
و فرقة مسرح الشباب تستهل أيضًا نشاطها بالعام الجديد بعرض " العرض الأخير" من تأليف أسامة الزيني ، و اخراج اسامة عبد العظيم على مسرح ملك، بالاضافة الى عرض" أفراح القبة" على المسرح العائم الصغير، عن رواية نجيب محفوظ، تأليف و اخراج محمد يوسف.
و تقدم فرقة مسرح الغد عرض " السرير" من تأليف صفاء البيلي" و إخراج محمد صابر، و عرض "فطائر التفاح" تأليف أمجدأبو العلا،و هو النص الفائز بالجائزة الاولى في مسابقة النص المسرحي الموجه للكبار بمسابقة الهيئة العربية للمسرح لعام 2012 و من اخراج محمد متولي، أما فرقة مسرح الاسكندرية فتقدم عرضي " الزيارة" و هي عن مجموعة نصوص عالمية اخراج سعيد قابيل، و عرض " كدبة" عن نصوص عالمية اخراج سامح بسيوني على مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية، و هما عرضان نتاج ورشة " نجوم المستقبل" التي أقامتها فرقة مسرح الاسكندرية العام الماضي لشباب المسرحيين من الاسكندرية.
بالاضافة الى مشروع" 100 ليلة عرض" و الذي يتضمن انتاج 10 عروض مسرحية لمخرجين شباب يتم عرضم لمدة 10 ليالي عرض متتاليين، حيث ينطلق المشروع خلال شهر يناير.
و للأطفال تبدأ فرقة المسرح القومي للأطفال العام بعرض " انقاذ تويتا" من
كما تستعد الفرقة أيضا خلال شهر يناير لعرض " عروستي" و هو أحد أهم عروض فرقة مسرح القاهرة للعرائس المعاد انتاجها ، و التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا عند انتاجها أول مرة، و تقدم فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرض "ست الدنيا" في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة.
أما فرقة المواجهة و التجوال فتستمر في خطتها الموضوعة و التي أعلن البيت الفني للمسرح عنها لعامي 2019 - 2020 حيث تقدم الفرقة خلال نهاية شهر يناير و بداية شهر فبراير عروض "اشاعات اشاعات" بمحافظة قنا و الأقصر، و عرض " الحالة توهان" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بمحافظتي بورسعيد و الاسكندرية،و عرض " كأنك تراه" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بمحافظة البحيرة.
و على مستوى تطوير بنية البيت الفني للمسرح فسيتم الانتهاء من مشروع ورش و مخازن أكتوبر و التي تعد نقلة توسعية انتاجية بالبيت الفني للمسرح ، كما ستبدأ المرحلة الثانية من مشروع مسرح مصر عقب اعتماد الموافقات المالية.
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