تألقت، اليوم، النجمة مروة ناجي في حفل غنائي كبير بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو علاء ياسين، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العلم السادس عشر، والذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
قدمت ناجي خلال الحفل باقة مختارة من أجمل الأغانيتنوعت بين أغانيها الخاصة وأغاني زمن الفن الجميل، ومنها "حبيت من قلبي، الف ليلة وليلة، اما براوه، اهو دا اللي صار، أنت عمرى، قال جاني بعد يزمين، نسم علينا الهوا، اغلى أسم في الوجود، حلوة يا بلدى، سهر الليالى".
أعربت مروة ناجى عن سعادتها البالغة عن إحيائها الحفل في هذا الصرح الكبير، الذى يعتبر من أهم منارات العلم بمصر، وتوجهت بالشكر للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وللسادة الدكاترة والأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعة علي إستقبالها بهذه الحفاوة الكبيرة.
جدير بالذكر أن آخر حفلات مروة ناجى كانت على مسرح الماركى بكايرو فيستيفال في التجمع الخامس، بمشاركة الفنان الكبير مدحت صالح، ومن تنظيم خالد كمال.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مروة ناجي تتألق في حفل عيد العلم بجامعة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.