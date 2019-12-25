غدًا.. أصالة في الكويت لإحياء "ليلة من العمر" بأرض المعارض

وصلت الى الكويت، مساء الثلاثاء، قادمة من الرياض المطربة أصالة نصري، وذلك لإحيائها حفلا غنائيا كبيرا مساء غد الخميس بقاعة 5 بأرض المعارض بمشرف، ويحمل الحفل عنوان "ليلة من العمر 5".

ومن المقرر أن يشاركها في الحفل المطرب الكويتي مطرف المطرف وكان في استقبالها منتج الحفل عبدالعزيز

الزيدي وعدد من أهل الصحافة والإعلان.

وأعربت أصالة فور وصولها عن سعادتها بتواجدها في الكويت وان تكون آخر حفلاتها لعام 2019 وسط محبة ولطف أهل الكويت.

أضافت أنها ستقدم مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة لترضي أذواق كل

عشاقها هنا وعما تقوله لعامي 2019 و2020 قالت أقول لـ 2019: يالا باي، وأقول للسنة الجديد: هلو هلو.

الجدير بالذكر أن أصالة أحيت، الاثنين، بالدرعية بالمملكة العربية السعودية ليلة الشاعر السعودي تركي التي حملت اسم "بعض من ذكريات تركي.. عنوان موسيقي" يسرد قصته في ليلة غنائية وشارك في هذه الليلة كل من المطربات أنغام، أسماء المنور، داليا مبارك، وأميمة طالب.