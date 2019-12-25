غدًا.. عبدالوهاب وبليغ ضيوف "القومية" على مسرح الجمهورية

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً بقيادة المايسترو ابراهيم الموجي، على مسرح الجمهورية، مساء غد الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج مختارات من اعمال كبار الملحنين منها مال القمر لـ محمد فوزى ، الحلوة لـ كمال الطويل ، عايز جواباتك لـ رياض السنباطى ، فى قلبى غرام لـ

عبد العظيم عبد الحق ، ياللى سامعنى – متى ستعرف لـ محمد عبد الوهاب ، دور كادنى الهوى لـ محمد عثمان ، ليه يا قلبى لـ محمد الموجى ، العيون السود – طاير يا هوى - وحياة اللى فات لـ بليغ حمدى ، اهو ده اللى صار لـ سيد درويش ، انا لحبيبى لـ الاخوين رحبانى .. اداء محمد طارق ، هند النحاس ، سامح منير ، منار سمير ، اشرف وليد وايات فاروق .

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى، للحفاظ عليه من الاندثار‪